Amministrative: Gasparri (FI), ottimi risultati centrodestra, andiamo avanti uniti

20 luglio 2021

- Ottimo risultato delle elezioni amministrative per il centrodestra. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Già conquistati numerosi capoluoghi al primo turno delle amministrative, strappando Latina alla sinistra. Nelle città dove si va al ballottaggio il centrodestra è in chiaro vantaggio. Possiamo battere sindaci di sinistra in varie competizioni e possiamo avere per la prima volta una storica affermazione a Ancona – ha aggiunto Gasparri -. Importanti successi poi da Salsomaggiore a Fiumicino e Pomezia in città spesso più grandi di alcuni capoluoghi. Insomma una conferma molto positiva. La sinistra nell'Umbria, un tempo 'rossa' ma ora di centrodestra, non riesce nemmeno ad andare al ballottaggio a Terni. Andiamo avanti con impegno e con grande unità della coalizione", ha concluso. (Com)