Trasporto aereo: China Airlines inaugurerà nuova rotta Taiwan-Corea del Sud il 6 luglio

- La compagnia China Airlines (Cal) inaugurerà una nuova rotta tra Taiwan e la Corea del Sud il 6 luglio prossimo. Sulla tratta, che collegherà l’aeroporto internazionale di Kaohsiung, nel sud dell’isola, con quello di Gimpo, nella parte occidentale di Seul, opereranno Boeing 737-800 che effettueranno tre voli di andata e ritorno su base settimanale. Stando a quanto riferito la settimana scorsa dal quotidiano “Liberty Times”, China Airlines ha deciso di ampliare la flotta con altri otto aerei passeggeri Boeing 787-9, oltre ai 16 aeromobili a fusoliera larga ordinati nel 2022. Gli aerei saranno dispiegati su rotte regionali e a lungo raggio, nel quadro dell’impennata dei viaggi registrata dall’industria turistica dell’isola all’indomani della pandemia di Covid-19. Ogni Boeing 787-9 ha una capacità di carico di 36 container, destinata a potenziare il servizio di trasporto merci offerto dalla compagnia. I nuovi materiali utilizzati nella costruzione dell’aeromobile sono inoltre in grado di ridurre il consumo di carburante del 20 per cento e il livello di rumore del 60 per cento. (Cip)