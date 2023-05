Cina-Singapore: capo del Partito comunista Chen riceve vicepremier Wong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metropoli di Shanghai, nella Cina orientale, è pronta a ricorrere pienamente ai meccanismi di cooperazione con Singapore e ad espandere gli scambi in vari settori, tra cui sostenibilità, economia, innovazione scientifico-tecnologica e governance urbana. È quanto emerso al termine di un incontro tenuto ieri dal vice primo ministro e ministro delle Finanze singaporiano, Lawrence Wong, con il segretario del Partito comunista di Shanghai, Chen Jining. Notando come Singapore sia un “importante partner di cooperazione” per la metropoli cinese, Chen ha affermato che la metropoli intende sfruttare appieno meccanismi come il Consiglio di cooperazione globale Shanghai-Singapore, rafforzare l’apprendimento reciproco e intrattenere scambi che abbiano “un’elevata qualità” come tratto distintivo. Recentemente, i due governi hanno firmato 15 accordi di cooperazione. Wong è stato invitato a visitare la Cina dal vicepremier Ding Xuexiang dal 13 al 17 maggio. (Cip)