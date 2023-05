Cina: generale Wang, nostri militari adottino tattiche di guerra ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina dovrebbero prepararsi a tattiche di guerra ibrida, dal momento che la situazione in Ucraina ha dimostrato che i conflitti vengono combattuti nei domini più disparati. È quanto sostiene il generale Wang Haijiang, comandante del Teatro occidentale dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese, in un editoriale scritto per “Study Times”, il quotidiano ufficiale della scuola del Partito comunista. Secondo il generale, la Cina dovrebbe integrare al meglio le sue forze strategiche e prepararsi completamente alla “lotta militare”, dal momento che “la repressione e il contenimento” da parte dell’Occidente potrebbero "intensificarsi in qualsiasi momento". “Dallo scoppio della crisi in Ucraina è emersa una nuova forma di 'guerra ibrida'. Gli scontri militari si sono intrecciati con battaglie in aree politiche, finanziarie, tecnologiche, cyberspaziali e cognitive”, ha spiegato Wang, secondo cui la prima potenza asiatica dovrebbe accelerare l’integrazione delle sue forze strategiche nei suddetti domini. Ha inoltre evidenziato l’importanza di ricorrere pienamente alle tecnologie avanzate per potenziare la capacità d’attacco delle forze armate. (Cip)