Ucraina: delegato Cina all’Onu, sostegno a mediazione Agenzia internazionale energia atomica (2)

- “L'economia mondiale sta affrontando nuovi rischi di recessione e i Paesi dovrebbero coordinare le loro azioni per mantenere congiuntamente la stabilità del mercato alimentare, energetico e finanziario globale. Tuttavia, cicli e cicli di sanzioni unilaterali e l'estensione della ‘giurisdizione a braccio lungo’ non solo hanno causato gravi conseguenze umanitarie, ma hanno anche compromesso le catene industriali e di approvvigionamento globali”, ha detto il diplomatico cinese, puntando l’indice soprattutto contro gli Stati Uniti. “Washington e altri Stati dovrebbero riflettere seriamente, attuare riforme immediate e creare le condizioni affinché i Paesi in via di sviluppo migliorino le loro economie e i mezzi di sussistenza delle loro popolazioni. Non dovrebbero impegnarsi nella coercizione economica”, ha concluso Zhang. (Cip)