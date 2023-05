Francia: Sos Homophobie, odio verso Lgbti ancora presente nella società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'odio verso le persone Lgbti è ancora presente nella società. È la denuncia lanciata dall'associazione Sos Homophobie, che nel 2022 ha raccolto 1.500 segnalazioni riguardanti episodi di odio omofobi o transfobici. Le aggressione fisiche sono aumentate del 28 per cento rispetto il 2021. "Malgrado l'evoluzione delle leggi e delle mentalità, oggi le persone Lgbti non posso vivere liberamente", ha affermato Joel Deumier, copresidente dell'associazione. (Frp)