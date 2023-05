Rifiuti: Rocca, preoccupato da emergenza Roma, ok termovalirizzatore ma anche differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione rifiuti a Roma "c'è un commissario che deve affrontare il tema, io però sono molto preoccupato. Il termovalorizzatore si deve fare per chiudere il ciclo dei rifiuti, ma il dimensionamento fa pensare che si stia gettando la spugna sull'economia circolare. Mi sembra che gli obiettivi che il Comune si è dato per l'aumento della raccolta differenziata siano modesti". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una intervista al "Corriere della Sera" (Rer)