Russia: Dombrovskis, economia in recessione anche quest'anno grazie a sanzioni

- L'economia russa sarà in recessione anche quest'anno. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione dei ministri delle Finanze Ue (Ecofin) di Bruxelles. "Continueremo a discutere dell'impatto delle sanzioni sull'economia russa, misure che stanno funzionando", ha affermato il funzionario europeo. "L'anno scorso, nonostante i prezzi record dell'energia, l'economia russa era in recessione e si prevede che lo sarà anche quest'anno. In seguito all'introduzione delle sanzioni sul petrolio e sugli altri idrocarburi russi, anche la posizione fiscale della Russia si sta rapidamente deteriorando", ha aggiunto Dombrovskis, per poi ricordare che la Commissione europea è attualmente al lavoro su un undicesimo pacchetto di sanzioni.(Beb)