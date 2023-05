Giordania: re Abdullah II fiducioso del successo del vertice Lega araba a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, si è detto “fiducioso” del successo del vertice della Lega araba a Gedda, previsto per il prossimo 19 maggio, nell’atteza di una “nuova fase dell’azione araba, fondata su una solida base di cooperazione economica, nell’interesse di tutte le parti”. Lo ha dichiarato Abdullah II in un’intervista rilasciata ieri al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Secondo il re giordano, infatti, “la priorità è affrontare le sfide politiche che si pongono di fronte agli Stati arabi, in particolare la questione palestinese”, in merito alla quale è opportuno impegnarsi per la “fondazione di uno Stato di Palestina indipendente, nei confini fissati nel 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. Altre questioni importanti, ha aggiunto, sono “lo sviluppo economico, al fine di offrire opportunità di lavoro alle giovani generazioni” e le riforme amministrative, necessarie per la lotta alla corruzione. Infine, ci sono questioni urgenti come quelle dei rifugiati, delle risorse idriche, del miglioramento dei sistemi sanitari e della tutela dell’ambiente. (Res)