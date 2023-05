Oman: Mascate partecipa alla Convenzione sulle armi chimiche a l’Aja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sultanato dell’Oman ha preso parte ieri alla giornata di apertura dei lavori della quinta conferenza di valutazione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche, a l’Aja, nei Paesi Bassi. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Al Shabiba”, precisando che la conferenza ha una durata di cinque giorni. La delegazione dell’Oman è guidata dal rappresentante permanente di Mascate presso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, Abdullah bin Salem al Harthy. Durante la prima giornata, si è discusso del ruolo della Convenzione sulle armi chimiche, firmata nel 1993 a Ginevra, nella promozione della pace e della sicurezza internazionali e dei modi per raggiungere gli obiettivi da essa stabiliti. Confermando il suo carattere universale, i rappresentanti dei diversi Paesi hanno discusso dei progressi ottenuti finora, in particolare nel sequestro delle armi chimiche e nell’organizzazione di attività di verifica riguardo la loro produzione e il loro utilizzo. (Res)