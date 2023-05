Vietnam: premier Chinh approva piano energetico decennale da 135 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha approvato un piano energetico decennale che prevede investimenti pubblici e privati per un importo complessivo pari a 134,7 miliardi di dollari, da destinare alla realizzazione di nuove centrali energetiche e al rafforzamento della rete di distribuzione nazionale. L'approvazione del piano, noto come "Pdp8", è stata annunciata dal governo nella serata di ieri, e potrebbe sbloccare miliardi di dollari di investimenti esteri nel comparto energetico del Paese. L'obiettivo di Hanoi è di rafforzare la sicurezza energetica e sostenere la transizione dall'attuale dipendenza nazionale dal carbone verso l'obiettivo della neutralità carbonica, che il Paese punta a conseguire nel 2050. L'approvazione del piano è stata ostacolata per due anni dalla sua complessità: il testo approvato dal primo ministro è stato preceduto da oltre una dozzina di altre versioni. All'approvazione del Pdp8 era vincolato, tra l'altro, lo stanziamento di 15,5 miliardi di dollari promessi dal G7 per sostenere la transizione verde del Paese. (Fim)