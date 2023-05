Imprese: Lg Dsplay fornirà pannelli Oled a Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lg Display Co Ltd fornirà pannelli Oled per televisori d'alta gamma a Samsung Electronics già dal trimestre corrente. Lo anticipano tre fonti citate da "Channel News Asia", secondo cui l'accordo consentirà a Lg di portare in attivo la sua attività di produzione di schermi piatti. L'azienda punta a fornire a Samsung 2 milioni di pannelli il prossimo anno, e di aumentare poi le forniture a 3 e 5 milioni di unità nei due anni successivi. Inizialmente Lg fornirà a Samsung pannelli Oled per televisori da 77 e 83 pollici. (Git)