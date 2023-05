Medio Oriente: per la prima volta l’Onu commemora la “nakba”, la catastrofe palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a una risoluzione approvata lo scorso 30 novembre, per la prima volta ieri l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha commemorato la “nakba”, ossia la “catastrofe” immediatamente successiva alla fondazione dello Stato di Israele. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. “Chiediamo formalmente, in base al diritto internazionale e alle risoluzioni dell’Onu, di obbligare Israele a rispettare le vostre decisioni e a sospendere il suo seggio alle Nazioni Unite”, ha detto il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, durante il suo intervento alla riunione di ieri della Commissione speciale per l’esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese, presso la sede dell’Onu, a New York. Assente il segretario generale, Antonio Guterres, sostituito dal vice segretario generale per gli Affari politici, Rosemary Anne DiCarlo. Abbas ha quindi affermato la necessità di riconoscere ai palestinesi il diritto al ritorno nelle loro terre, chiedendo all’Onu di ammettere la Palestina, che attualmente ha lo status di Paese osservatore, come Stato membro a tutti gli effetti. Il presidente dell’Anp ha quindi accusato Israele di non rispettare le risoluzioni dell’Onu, aggiungendo che “la ‘nakba’ non è iniziata e finita nel 1948, poiché Israele porta avanti la sua occupazione e la sua aggressione contro il popolo palestinese, respingendo le risoluzioni internazionali sul ritorno dei rifugiati palestinesi nelle loro terre”. Tra il 1947 e il 1949, circa 750.000 palestinesi, su una popolazione di 1,9 milioni, furono costretti ad abbandonare le loro città e i loro villaggi e in molti hanno trovato rifugio nei campi profughi dei Paesi vicini. Abbas ha quindi chiesto a Israele e ai suoi principali alleati, Stati Uniti e Unione Europea, di riconoscere le responsabilità israeliane in questa “catastrofe”, sottolineando che, come i palestinesi hanno riconosciuto il diritto di Israele a esistere come Stato, così a loro dovrebbe essere accordato il diritto di fondare il proprio Stato nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. (Res)