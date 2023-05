Bahrein: il Paese è il primo a livello regionale per investimenti e libertà di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo, il Bahrein si classifica al primo posto in Medio Oriente e nord Africa per efficienza del sistema finanziario, per gli investimenti e per la libertà di commercio. Lo si apprende dal rapporto basato sull’Indice di libertà economica per l’anno 2023, pubblicato dalla fondazione Heritage, secondo quanto riferisce il quotidiano bahreinita “The Daily Tribune”. Il Bahrein, infatti, ha ottenuto un punteggio di 62,5 su 100 in tema di libertà economica, guadagnando 0,5 punti rispetto al 2022 e classificandosi al 68mo posto. Sui 14 Paesi del Medio Oriente e del nord Africa, invece, il Bahrein si è classificato al primo posto, con un punteggio che gli ha consentito di superare la media regionale (56,8 punti) e mondiale (59,3 punti). Il Paese, dunque, è considerato uno snodo fondamentale non solo per il dinamismo delle attività economiche che lo caratterizzano, ma anche per l’apertura al commercio globale, sostenuta da un quadro normativo efficiente e competitivo. Inoltre, il Bahrein risulta trasparente e costruttivo nel settore degli investimenti, soprattutto perché offre parità di trattamento agli investitori locali e stranieri. (Res)