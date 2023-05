Arabia Saudita: ad aprile tasso di inflazione stabile al 2,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso aprile, il tasso di inflazione in Arabia Saudita è rimasto stabile al 2,7 per cento rispetto al mese precedente. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, citando i dati diffuso dall’Autorità generale di statistica di Riad. Su base annuale, invece, il tasso di inflazione in Arabia Saudita risulta in continuo rialzo, rispetto ad aprile 2022, quando era del 2,3 per cento. Si tratta, in ogni caso, di aumenti in linea con le tendenze globali, anche considerando che i maggiori rincari riguardano i settori degli affitti di abitazioni (+9,6 per cento), delle forniture idriche, elettriche e di gas e i carburanti, che rispetto ad aprile 2022 hanno subito rincari dell’8,1 per cento. Inoltre, se in generale i costi di cibi e bevande sono aumentati dell’1 per cento su base annuale, i rincari di latte e derivati e uova sono stati del 10,9 per cento. Di contro, se si considerano le tendenze in atto negli ultimi mesi, il tasso di inflazione in Arabia Saudita appare in lento ma costante costante ribasso, dal momento che a gennaio 2023 era del 3,4 per cento, mentre a febbraio era del 3 per cento. (Res)