Corea del Nord: forze armate mobilitate nei prossimi mesi per assistere progetti infrastrutturali

- Il Dipartimento dello stato maggiore della Corea del Nord ha emanato un ordine che prevede la mobilitazione dell'Esercito popolare coreano nei mesi di maggio e giugno per assistere la realizzazione di progetti di costruzione sul territorio nazionale. Lo riferisce il portale d'informazione "Daily NK", che cita fonti militari anonime. "Un ordine scritto dell'ufficio amministrativo generale per le operazioni del Dipartimento dello stato maggiore è stato emesso (...) il 5 maggio. L'ordine definisce maggio e giugno come periodo di mobilitazione generale delle unità militari per la costruzione di basi, progetti di supporto e la costruzione economica socialista". Tra i compiti assegnati alle forze armate figurerebbe la realizzazione di ponti in vista della stagione delle piogge, ma anche la piantagione di risaie attorno a basi militari. (Git)