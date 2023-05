Germania: arrivati dagli Usa 31 carri armati Abrams da addestramento per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati presso la base delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) a Grafenwoehr, in Baviera, 31 carri armati M1 Abrams da addestramento degli Stati Uniti, destinati all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, gli equipaggi ucraini sono attesi presso l'installazione militare “nelle prossime settimane” per iniziare la formazione all'impiego dei mezzi corazzati. L'addestramento riguarderà sia l'uso degli M1 Abrams sia la loro manutenzione. Alla fine di aprile, gli Stati Uniti avevano annunciato che avrebbero fornito prima i carri armati da formazione non adatti al combattimento, con quelli da combattimento ancora in riparazione. Nel gennaio precedente, gli Usa avevano comunicato che avrebbero trasferito 31 M1 Abrams all'Ucraina. Allora, Washington aveva sottolineato che sarebbero trascorsi “molti mesi” prima che i corazzati arrivassero nel Paese aggredito dalla Russia. (Geb)