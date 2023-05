Corea del Sud: tariffe energetiche in aumento del 5,3%

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bollette dell'energia elettrica e del gas subiranno un rincaro del 5,3 per cento in Corea del Sud, a causa delle gravi difficoltà finanziarie scontate dalle utility energetiche di proprietà statale. Lo ha annunciato ieri il governo, precisando che il prezzo dell'energia elettrica aumenterà di 8 won (0,006 dollari) per kilowattora, e quello del gas di 1,04 won per megajoule, con un impatto stimato in 7.400 won al mese per una famiglia media di quattro persone. Il governo aveva già decretato un rincaro dei prezzi dell'energia del 9,5 per cento all'inizio di quest'anno. Il ministro del Commercio, dell'industria e dell'energia coreano, Lee Chang-yang, ha ammesso che "pur avendo continuamente aggiustato i prezzi dell'elettricità e del gas dallo scorso anno, le cause dei rincari non sono ancora state del tutto risolte". Korea Electric Power Corporation (Kepco), principale produttore e distributore di energia elettrica della Corea del Sud, ha registrato una perdita operativa di 6.200 miliardi di won (4,69 miliardi di dollari) nel primo trimestre, dopo aver accumulato un passivo di ben 32.600 miliardi di won (24,5 miliardi di dollari) nel corso del 2022 (Git)