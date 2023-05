Iraq: ministro Petrolio invita compagnie internazionali a investire su 13 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Hayan Abdul Ghani, ha invitato le compagnie internazionali specializzate nella ricerca e nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio a partecipare alle gare per ottenere concessioni per investire su 13 progetti di siti esplorativi in tutto il Paese. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che l’annuncio di Ghani è relativo al quinto ciclo di concessioni, annunciato nel 2018 e già parzialmente avviato lo scorso febbraio, con la stipula di contratti con diverse compagnie. L’obiettivo del ministero, ha spiegato Ghani, è “rafforzare la produzione e lo sfruttamento delle riserve di gas e petrolio, incoraggiando gli investimenti nel settore, in collaborazione con le compagnie internazionali”. Dei 13 progetti di ricerca di gas e petrolio, quattro erano già stati proposti nel 2018, mentre gli altri nove sono stati aggiunti quest’anno. Il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, ha annunciato che le domande di investimento potranno essere presentate fino al 15 giugno prossimo. (Irb)