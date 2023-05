Usa-Micronesia: concordato rinnovo patto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Micronesia hanno concordato ieri il rinnovamento del Compact of Free Association Agreement (Cofa), un patto strategico che gli Usa intendono porre come modello per intese analoghe con altri Paesi insulari del Pacifico. Lo ha annunciato l'inviato presidenziale degli Stati Uniti Joseph Yun, precisando che la firma del rinnovo avverrà il 22 maggio a Papua Nuova Guinea, in occasione della breve visita in programma da parte del presidente Usa Joe Biden. Proprio Papua sarebbe la principale candidata alla firma di un analogo patto strategico con gli Stati Uniti, nell'ambito delle iniziative intraprese da Washington per arginare l'influenza della Cina nel Pacifico. (segue) (Was)