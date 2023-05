Pa: Zangrillo, in due anni 320 mila assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Messaggero" spiega che il merito "è un valore irrinunciabile da cui dobbiamo partire per rendere attrattiva la nostra organizzazione, soprattutto per i giovani. Merito significa poter esprimere i propri talenti, le proprie virtù, significa occuparsi del benessere delle persone. Su questo stiamo lavorando". Però è un fatto che nella Pubblica amministrazione riconoscere il merito è sempre stata un'utopia: "Non lo nascondo. Per questo penso che prima di tutto vada rivisto tutto il sistema di valutazione. La misurazione dei risultati non può prescindere dalla definizione di strumenti e indici adeguati concepiti non in termini punitivi ma in termini puramente ricognitivi volti a comprendere meglio l'andamento delle attività e delle organizzazioni al fine di offrire soluzioni e indirizzi migliorativi, performanti per l'appunto, orientati sempre e comunque a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese nonché al rispetto e al valore delle persone che costituiscono le amministrazioni". (segue) (Res)