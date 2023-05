Pa: Zangrillo, in due anni 320 mila assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo - continua il ministro - il primo passo che ho compiuto è stato proprio quello di mettere l'accento sul tema del merito nell'atto di indirizzo per i dirigenti delle funzioni centrali attraverso l'incentivazione della performance organizzativa e individuale. Dobbiamo ripartire dalle persone, come dice il titolo del 'Forum Pa' che parte oggi". Il ministro osserva inoltre che "l'investimento più grande che possiamo fare è sulle competenze. Trovo assurdo che il tempo medio dedicato alla formazione dai nostri dipendenti sia di appena un giorno pro-capite l'anno". Troppo poco: "Un dato insufficiente, soprattutto se consideriamo le grandi sfide che abbiamo di fronte. Per questo è stata emanata una direttiva, che triplica il tempo medio dedicato alla formazione e che la lega a vantaggi professionali e percorsi di carriera", ha concluso Zangrillo. (Res)