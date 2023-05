Amministrative: Boccia (Pd), più coraggio sulle alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Il nostro avversario resta la destra e spero che sarà così per i 5stelle e per il terzo polo ai ballottaggi". Lo ha detto alla "Stampa" Francesco Boccia, oggi capogruppo dem dell'era Schlein, secondo il quale "l'insegnamento da trarre è che ci vuole più coraggio a fare alleanze prima e non solo ai ballottaggi. Perché quando ci si divide, si manda la destra a palazzo Chigi e non il centrodestra. Meloni è lì per le nostre divisioni". "Siamo soddisfatti - continua il capogruppo - perché partivamo dall'anno orribile che fu il 2018 e da un risultato di nove a cinque: dopo aver vinto a Udine due settimane fa, abbiamo riconquistato al primo turno due città importanti come Brescia e Teramo e per noi tra 15 giorni sarà importante passare da cinque a sei grandi comuni amministrati. Siamo sicuri di riuscirci, perché i numeri sono confortanti e confidiamo nei ballottaggi". Quanto a Brescia, "Meloni e il suo governo erano andati in massa, lei, Salvini, Tajani e Lupi. Una passerella a reti unificate a cui i bresciani hanno risposto credendo ancora nel governo di centrosinistra. Brescia, così come Vicenza al ballottaggio, danno il senso di un'attenzione del cuore economico del Paese alle proposte del centrosinistra e smentiscono, insieme al risultato di Udine, che quella parte del nord creda solo nel centrodestra". (segue) (Res)