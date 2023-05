Amministrative: Boccia (Pd), più coraggio sulle alleanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini dice che la Lega cresce nei voti. "Salvini quando analizza i risultati delle amministrative tende a falsificare la realtà. Ma c'è un dato su cui non si può barare: i numeri dei consiglieri comunali che ha ogni partito. E il Pd ne avrà un numero superiore a quelli del 2018, la Lega no". L'effetto Schlein si è sentito: "Nelle elezioni amministrative contano le proposte dei territori, i leader nazionali sono decisivi per la campagna elettorale quando aiutano le liste dei partiti a crescere. Basta guardare le piazze in cui è stata Schlein e i voti di lista presi dal Pd: in ogni città dove è passata, c'è stato un forte contributo della segretaria, i voti di lista sono sempre superiori ai voti di preferenza dei candidati", ha concluso Boccia. (Res)