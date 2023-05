Amministrative: Donzelli (Fd'I), per noi vittoria netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, non vede mezze misure: "È una netta vittoria del centrodestra", dice alla "Stampa". I risultati di queste amministrative "sono ottimi. Al primo turno, fra i comuni che hanno già un vincitore, almeno quattro sono di centrodestra, solo due sono di centrosinistra. Il centrosinistra rimane fuori dal ballottaggio di Terni. Latina, che era governata dal centrosinistra, torna al centrodestra con una vittoria nettissima del suo primo sindaco donna, Matilde Celentano". Però oltre il 40 per cento degli elettori è rimasto a casa: "E' un dato tendenzialmente in linea con le amministrative. A volte c'è più interesse, a volte meno. La risposta al tema è ovviamente la buona politica. Ma le amministrative non hanno mai avuto risultati molto più ampi, siamo in media". Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, "quando si governa bene nelle città, quando si governa bene la nazione come stiamo facendo, gli italiani confermano la fiducia". C'è chi ha voluto vedere in questo turno di amministrative anche un confronto Meloni-Schlein. (segue) (Res)