Amministrative: Donzelli (Fd'I), per noi vittoria netta (2)

- Entrambe le leader si sono spese in campagna elettorale: "Non vedevo questo elemento, ma chi l'ha visto dovrà per forza notare che l'effetto Schlein c'è stato solo a vantaggio del centrodestra. Per noi non esisteva proprio questo tipo di competizione, ogni amministrazione fa i conti con i problemi dei cittadini. Hanno provato a spingere questa narrazione da sinistra, ma è tornata indietro come un boomerang, visti i risultati". Molte sfide sono tuttavia aperte. Al secondo turno, gli elettori di Pd, M5s e Terzo Polo potrebbero confluire sugli stessi candidati, anche dove i partiti non sono alleati: "In molti casi può essere inutile. Sono i candidati sindaci con i loro programmi a fare la differenza al ballottaggio. Il ballottaggio non è mai un'operazione di somma algebrica. Al secondo turno si confrontano due visioni delle città e in base a questo i cittadini scelgono", ha concluso Donzelli. (Res)