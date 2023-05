Thailandia-Italia: pattugliatore Morosini getta l'ancora a Sattahip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pattugliatore polivalente d'altura Its Francesco Morosini della Marina militare italiana ha gettato l'ancora stamattina a Sattahip, cittadina portuale del Golfo della Thailandia posta circa 160 chilometri a sud-est di Bangkok. Lo annuncia su Twitter l'ambasciata italiana in Thailandia, secondo cui la nave ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte della Marina thailandese. La Morosini è impegnata in una missione navale di cinque mesi nella regione dell'Indo-Pacifico per promuovere la diplomazia navale e l'edificazione della capacità marittima, la libertà di navigazione e il rispetto del diritto marittimo internazionale. La nave ha già fatto tappa a Gibuti, Singapore e Vietnam, e ulteriori soste sono previste in Malesia, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Filippine, Bangladesh, India, Oman, Pakistan e Arabia Saudita. (Fim)