Germania: sotto accusa quattro estremisti di destra per associazione a scopo di terrorismo

- La Procura generale federale (Gba) ha posto in stato d'accusa quattro appartenenti a Knockout 51, gruppo di arti marziali neonazista di Eisenach, arrestati nell'arile del 2022. I capi di imputazione comprendono associazione a delinquere e a scopo di terrorismo, lesioni personali pericolose multiple, attacchi contro le forze dell'ordine, turbamento dell'ordine pubblico, tentata liberazione di prigionieri e violazione della legge sulle armi. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, si tratta in totale di 14 casi. Tra l'altro, gli accusati intendevano fondare un “quartiere nazista” a Eisenach, hanno lanciato pietre contro le sedi del partito post-comunista La Sinistra della stessa città, hanno commesso aggressioni provocando fratture alle vittime e si sono uniti a manifestazioni dei negazionisti del Covid-19. Inoltre, Knockout 51 si è collegato con altri gruppi violenti di estrema destra che praticano le arti marziali in Germani. Secondo il Gba, al più tardi dall'aprile del 2021, l'obiettivo era uccidere esponenti della sinistra radicale. Knockout 51 sarebbe stato fondato da tre degli accusati al più tardi nel marzo 2019, attirando con il pretesto dell'allenamento fisico giovani nazionalisti che sono stati deliberatamente indottrinati alle idee dell'estrema destra. I membri del gruppo sono stati “utilizzati per scontri agenti di polizia, membri della sinistra radicale e altri soggetti considerati da combattere”. (segue) (Geb)