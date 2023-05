Germania: sotto accusa quattro estremisti di destra per associazione a scopo di terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro incriminati dal Gba sono stati arrestati nell'aprile del 2022 durante l'operazione di polizia effettuata in 11 dei 16 Laender della Germania: Turingia, Berlino, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Schleswig-Holstein, Assia, Nordreno-Vestfalia, Saarland e Baden-Wuerttemberg. Oltre alle forze dell’ordine di questi Stati, sono intervenuti la Polizia federale (Bpol), l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), il Servizio federale di controspionaggio militare (Mad) e l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia l’agenzia di intelligence interna della Germania. Sono stati impiegati anche gli agenti del Gsg9, il reparto speciale della Bpol tra i cui compiti rientra l’antiterrorismo. In totale, sono state schierate oltre mille unità di personale che hanno effettuato perquisizioni a carico di 50 sospettati in 61 tra abitazioni e locali commerciali. Gli aderenti a Knockout 51 avrebbero legami con il Partito nazionaldemocratico tedesco (NpD), formazione di estrema destra, e la sua associazione giovanile Giovani nazionalisti (Jn), sotto osservazione del BfV. (Geb)