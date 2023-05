Siria: ministra Esteri tedesca Baerbock, no a normalizzazione senza condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione con la Siria non deve avvenire “senza condizioni”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante l'incontro che ha avuto ieri a Gedda con l'omologo saudita, Faisal bin Fahran al Saud. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo federale ha commentato in questo modo la decisione della Lega araba di riammettere la Siria al proprio interno, dopo l'espulsione nel 2011 a seguito dell'avvio della guerra civile nel Paese. Secondo la titolare della diplomazia di Berlino, “ogni passo” in direzione del presidente siriano, Bashar al Assad, dovrebbe essere subordinato a “concessioni concrete” da parte del capo dello Stato di Damasco. Baerbock ha quindi evidenziato come Al Assad non dovrebbe essere “ricompensato per le più gravi violazioni dei diritti umani su base giornaliera” che commette. Gedda è stata la prima tappa di un giro di visite dell'esponente del governo federale nel Golfo, che si concluderà a Doha nella giornata di domani 17 maggio con un incontro con il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani. I temi in agende nei colloqui di Baerbock con Bin Fahran e Al Thani comprendono i rapporti tra i rispettivi Paesi, la guerra civile in Yemen, la situazione in Sudan e la normalizzazione tra Siria e Lega araba.(Geb)