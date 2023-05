Arabia Saudita-Germania: ministra Esteri Baerbock per approfondimento rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è favorevole a un approfondimento dei rapporti economici tra la Germania e l'Arabia Saudita, mentre chiede al governo di Riad maggior rispetto per i diritti umani. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, riassumendo le dichiarazioni dell'esponente dei Verdi durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Fahran al Saud, che ha incontrato ieri a Gedda. Secondo la titolare della diplomazia di Berlino, l'Arabia Saudita ha “un potenziale incredibile” per un partenariato per il clima con la Germania, in particolare nei settori dell'idrogeno verde e dell'energia eolica. Tuttavia, come evidenziato da Baerbock, la cooperazione economica non può essere vista “in maniera separata dallo Stato di diritto, dai diritti umani e dalle libertà civili”. Si tratta, infatti, delle “due facce della stessa medaglia”. Per la ministra degli Esteri tedesca, un approfondimento delle relazioni tra Germania e Arabia Saudita può "”funzionare solo se i partenariati per il clima e le relazioni economiche si basano su regole comuni affidabili”. (segue) (Geb)