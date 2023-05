Arabia Saudita-Germania: ministra Esteri Baerbock per approfondimento rapporti economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, l'esponente dei Verdi ha espresso apprezzamento per l'impegno della monarchia degli Al Saud a favore della modernizzazione. Al riguardo, Baerbock ha sottolineato la crescente partecipazione sociale delle donne, affermando che “merita riconoscimento”. Secondo la titolare della diplomazia di Berlino, in Arabia Saudita vi è ora una “comprensione comune” del fatto che “lo sviluppo economico non può funzionare se la metà delle persone è esclusa”. In simultanea, Baerbock ha rimarcato le divergenze tra Germania e Arabia Saudita, osservando come “, in materia di diritti umani, non è un segreto che molto ancora divide” i due Paesi. Gedda è stata la prima tappa di un giro di visite dell'esponente del governo federale nel Golfo, che si concluderà a Doha nella giornata di domani 17 maggio con un incontro con il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani. I temi in agende nei colloqui di Baerbock con Bin Fahran e Al Thani comprendono i rapporti tra i rispettivi Paesi, la guerra civile in Yemen, la situazione in Sudan e la normalizzazione tra Siria e Lega araba. (Geb)