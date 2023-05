Uzbekistan: da oggi al 18 maggio a Samarcanda la riunione annuale della Bers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Samarcanda da oggi al 18 maggio la riunione annuale del consiglio dei governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). All’evento prenderanno parte oltre 2 mila personalità di 73 Paesi: rappresentanti di governi, capi di compagnie grandi compagnie, dirigenti di banche e istituzioni finanziarie internazionali, esperti di economia, d’investimenti, di finanza e di tecnologia, giornalisti. Il tema centrale di questa 32ma edizione sarà “investire nella sostenibilità dell’economia”: se ne parlerà in diversi panel di discussione durante i quali i partecipanti si confronteranno sulle misure più adatte a fronteggiare le difficoltà dei vari Paesi membri della banca. L’evento fornirà anche l’occasione per analizzare i risultati raggiunti dalla Bers nel corso dell’ultimo anno e per pianificare le attività future. All’Uzbekistan sarà dedicata un’intera sessione, incentrata in particolare sulle prospettive d’investimento. Saranno discusse la situazione economica e le opportunità offerte dal Paese. L’agenda dei tre giorni includerà anche dibattiti sul commercio internazionale, sulla sicurezza energetica e le fonti rinnovabili, sull’importanza delle piccole e medie imprese (Pmi) per l’economia, sulla digitalizzazione dei mercati emergenti, sul programma Città verdi della Bers, sul principale studio economico della banca “Prospettive economiche regionali”. (segue) (Res)