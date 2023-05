Uzbekistan: da oggi al 18 maggio a Samarcanda la riunione annuale della Bers (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dei lavori si terrà anche un forum imprenditoriale cui saranno invitati i rappresentanti di circoli d’affari internazionali: gli esperti, in particolare, saranno chiamati a confrontarsi sulla situazione macroeconomica globale, sul ruolo del settore privato e dello Stato nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sulla connettività interregionale, sull’integrazione economica, sulla sicurezza alimentare, sulla digitalizzazione. L’Uzbekistan è diventato membro della Bers nel 1992 e dispone di una quota del valore di 44,1 milioni di dollari. La banca ha un suo ufficio a Tashkent dal maggio del 1993, ma di recente ha aperto filiali anche ad Andijan e a Urgench. Nei piani dell’istituto vi è anche l’apertura di un ufficio a Karshi, nel sud del Paese. Finora la Bers ha approvato il finanziamento di cento tra progetti e programmi in Uzbekistan per un importo totale di oltre 3,4 miliardi di dollari, che rendono il Paese centrasiatico il primo destinatario di fondi Bers tra i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (Res)