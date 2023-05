Siria: arresto di un comandante dello Stato islamico in operazione congiunta nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità antiterrorismo delle Forze democratiche siriane (Fds, in maggioranza curde) hanno lanciato ieri un’operazione congiunta con la coalizione internazionale a guida statunitense ad Al Dashisha, nel governatorato nord-orientale di Hasakah, arrestando un comandante dello Stato islamico (Is) e il suo collaboratore. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che l’operazione è stata condotta dall’aviazione e dai reparti di terra, con l’obiettivo di cercare e arrestare miliziani dell’Is. Lo scorso 8 maggio, un’operazione simile era stata effettuata nel governatorato orientale di Deir ez-Zor, dove le unità antiterrorismo delle Fds erano state affiancate da veicoli militari ed elicotteri della coalizione internazionale. Due miliziani dell’Is erano stati arrestati. (Res)