Ecuador: attentato contro sindaco di Duran al primo giorno in carica

- Il sindaco del municipio di Duran, in Ecuador, Luis Chonillo, è stato preso a bersaglio da un attentato al primo giorno in carica. Lo riferisce la polizia nazionale su Twitter. L'auto su cui viaggiava il sindaco si è scontrata con un camion. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due poliziotti che facevano da scorta al politico. Il ministro dell'Interno, Juan Zapata, ha riferito su Twitter che la polizia "ha attivato tutti i protocolli per individuare i responsabili degli eventi". "Respingiamo categoricamente l'attacco criminale. La nostra solidarietà al sindaco", ha scritto. Sul tema è intervenuto il presidente, Guillermo Lasso. "La mia solidarietà a Luis Chonillo, sindaco di Duran, e ai feriti del vile attacco di questa mattina. Non permetteremo al terrore di vincere questa battaglia. Ho ordinato al ministro dell'Interno di proteggere la sicurezza dei sindaci eletti affinché la volontà sovrana non sia violata dalle organizzazioni criminali. Il mio governo non darà tregua al terrorismo", ha scritto. (Brb)