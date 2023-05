Brasile: apre al pubblico il mausoleo che conserva le spoglie di Pelé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mausoleo dove sono conservate le spoglie del calciatore Edson Arantes do Nascimento, Pelé, è da oggi aperto alle visite del pubblico. La struttura si trova all'interno del cimitero monumentale, Memorial Necropoli Ecumenica, a Santos, nello Stato di San Paolo. All'evento di apertura alle visite hanno partecipato i familiari di Pelé, tra cui il figlio Edinho. Per visitare il Mausoleo di Pelé, scomparso all'età di 82 anni il 29 dicembre 2022, è necessario registrarsi gratuitamente sul sito web del cimitero, che si trova a pochi metri da Vila Belmiro, lo stadio del Santos Futebol Clube, dove Pelé ha speso gran parte della carriera calcistica. Due statue placcate in oro accolgono i visitatori nel mausoleo. Lo spazio di 200 metri quadrati dedicato al re del calcio presenta le pareti coperte da immagini della tifoseria del Santos, pavimento in erba sintetica e un soffitto bluastro sopra la tomba, dorata, sistemata al centro dello spazio. Il mausoleo è stato progettato da Pepe Alstut, proprietario del Memorial, morto nel 2018. Pelé aveva acquistato lo spazio nel 2003. (Brb)