Usa: Cia pubblica video per reclutare cittadini russi scontenti per guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Central Intelligence Agency (Cia) ha pubblicato online un video teso a reclutare nuove potenziali spie provenienti dalla Federazione Russa, sfruttando una opportunità “senza precedenti” derivante dalla guerra in Ucraina, che ha causato un diffuso malcontento tra la popolazione e minato la fiducia di molti cittadini russi nei confronti del governo di Mosca. L’agenzia ha aperto un nuovo canale su Telegram, e ha pubblicato un video dove spiega dettagliatamente come contattare la Cia in maniera “sicura e anonima”. Il filmato è stato pubblicato anche sui canali dell’agenzia presenti sulle piattaforme YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Alcuni funzionari hanno riferito all’emittente “Cnn” che la guerra in Ucraina rappresenta una “opportunità straordinaria” per convincere i cittadini russi scontenti delle decisioni del governo a “prendere contatto con noi e fornire le informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno”. (Was)