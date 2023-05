Usa: Rudy Giuliani accusato di violenza sessuale in una causa da 10 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ex collaboratrice di Rudi Giuliani ha accusato di violenza sessuale l'ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, intentando a suo carico una causa da 10 milioni di dollari. Noelle Dunphy, ex direttore dello sviluppo aziendale di diverse società di proprietà di Giuliani, ha intentato la causa ieri presso la Corte Suprema dello Stato di New York. Al suo ex principale la donna imputa "abuso illegale di potere, violenze e molestie sessuali, sottrazione di reddito e altre condotte illecite". Dunphey sostiene che Giuliani abbia "lavorato aggressivamente" per ingaggiarla e abbia iniziato "quasi subito" a sottoporla ad abusi. "In aggiunta a richieste di carattere sessuale", Giuliani si sarebbe abbandonato di fronte alla ex dipendente a commenti "sessisti, razzisti, antisemiti" che avrebbero reso "l'ambiente di lavoro insostenibile". Giuliani, tramite i suoi avvocati, ha categoricamente negato tutte le accuse, caratterizzandole come "un tentativo di estorsione". (Was)