G7: Kishida, promuovere mondo libero da armi nucleari

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha ribadito la volontà del Giappone di sfruttare la presidenza di turno del G7 per promuovere il disarmo nucleare a livello mondiale. I leader del G7, che si riuniranno a Hiroshima dal 19 al 21 maggio, "invieranno un forte messaggio per la realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari, e procederanno in tal senso con sforzi più realistici e concreti", ha dichiarato il primo ministro nel corso di una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo" e ad altri media giapponesi. Il premier ha confermato che il vertice si aprirà venerdì con una visita dei capi di Stato e di governo al Museo memoriale della pace di Hiroshima, che documenta e commemora il bombardamento nucleare subito da quella città giapponese al termine della Seconda guerra mondiale. "Trasmettere la realtà dell'attacco nucleare è un importante punto di partenza per qualunque sforzo teso al disarmo nucleare", ha commentato Kishida. Il premier giapponese ha aggiunto che la presidenza giapponese del G7 vuole inviare un messaggio forte a tutela dell'ordine internazionale, e contro "qualunque tentativo di Cina e Russia di alterare lo status quo attraverso la forza". (segue) (Git)