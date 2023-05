G7: Kishida, promuovere mondo libero da armi nucleari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determinazione del G7 e dei suoi partner dovrebbe dimostrare a Pechino che non è nel suo interesse spingersi oltre. Sul punto non dovrebbe essere difficile trovare una linea comune. Lo scorso aprile hanno fatto discutere le parole del presidente francese Emmanuel Macron, il quale di ritorno da un viaggio in Cina ha dichiarato al settimanale “Politico” che non è nell’interesse dell’Europa lasciarsi trascinare in un conflitto a Taiwan. Tuttavia, fanno notare le fonti, la posizione ufficiale di Parigi non è mai cambiata, e la preoccupazione per la crescente aggressività di Pechino nell’Indo-Pacifico è più condivisa che in passato. Fermo restando il messaggio di unità che i leader del G7 ribadiranno sul tema della guerra in Ucraina, con il “fermo impegno a continuare a promuovere le sanzioni contro la Russia e a sostenere” Kiev e con la partecipazione in formato virtuale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quale potenza asiatica il Giappone intende promuovere il concetto di “inseparabilità” della sicurezza dell’Europa e dell’Indo-Pacifico, e in questo senso va letto l’invito a partecipare al “G7 allargato” per attori regionali chiave quali India, Australia, Corea del Sud e Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). (segue) (Git)