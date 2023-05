Usa-Brasile: vicesegretaria Sherman a colloquio con segretaria generale Rocha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con la segretaria generale del ministero degli Esteri brasiliano, Maria Rocha. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che il colloquio si è tenuto a Washington. Le discussioni si sono concentrate sulle priorità comuni riguardanti la democrazia, la pace la sicurezza nei contesti delle istituzioni regionali e multilaterali, inclusa la situazione ad Haiti e in Venezuela. Le due funzionarie hanno anche discusso i progressi negli ambiti del Piano d'azione congiunto per eliminare la discriminazione razziale ed etnica (Japer) e del Dialogo sui diritti umani. (Was)