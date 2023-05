Usa: Asia-Pacifico, Detroit ospita secondo incontro degli alti funzionari Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Detroit, nel Michigan, ospita dal 14 al 26 maggio il secondo incontro degli alti funzionari della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, ricordando che gli Stati Uniti reggono quest'anno la presidenza di turno dell'organizzazione. Il segretario dei Trasporti Usa, Pete Buttigieg, presiederà sino a domani la ministeriale dei Trasporti Apec, mentre la rappresentante del Commercio, Katherine Tai, coordinerà l'incontro dei ministri del Commercio il 25 e 26 maggio prossimi. L'agenda prevede anche incontri relativi all'inclusione economica delle persone affette da disabilità, al finanziamento della rete infrastrutturale per l'elettromobilità, alla promozione dei diritti universali e del lavoro e alla promozione dell'integrazione, dell'innovazione e dell'inclusione dell'Asia-Pacifico. Il precedente incontro degli alti funzionari Apec si è tenuto a Palm Springs, in California, nel mese di febbraio. (Was)