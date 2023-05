Thailandia: dopo la sconfitta elettorale Prayuth potrebbe abbandonare la politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito d’opposizione Phak Kao Klai (Andiamo avanti) Pita Limjaroenrat ha annunciato ieri mattina che diventerà il futuro primo ministro della Thailandia, grazie ai sorprendenti risultati delle elezioni politiche di domenica 14 maggio. Il voto proietta Phak Kao Klai come prima forza politica della prossima Camera dei rappresentanti con 151 seggi su 500: un accordo con i partiti Pheu Thai (Per i thai) di Paetongtarn Shinawatra (grande favorita per la vittoria finale alla vigilia del voto) e Bhumjaithai (Orgoglio thai) di Anutin Charnvirakul potrebbe consentire a Pita di garantirsi la maggioranza necessaria a formare un governo, nonostante la prevedibile opposizione dei 250 senatori nominati dai vertici delle forze armate. Classe 1980, Pita nasce in una famiglia ben inserita nella vita politica thailandese antecedente i due colpi di Stato che nel 2006 e nel 2014 avrebbero portato i militari al potere. Suo padre, Pongsak Limjaroenrat, lavorava come consigliere al ministero dell’Agricoltura e delle cooperative. Suo zio, Padung Limjaroenrat, fu segretario generale del ministero dell’Interno e stretto alleato del primo ministro Thaksin Shinawatra, al potere tra il 2001 e il 2006, padre dell’attuale leader di Pheu Thai. (segue) (Fim)