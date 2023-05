Arabia Saudita: ministro Finanze, lanciata cooperazione araba per la sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita, Mohammed al Jadaan, ha annunciato ieri che Riad ha lanciato un meccanismo di cooperazione e di coordinazione tra gli Stati arabi per garantire la sicurezza alimentare nella regione, alla luce delle crisi globali che si stanno succedendo negli ultimi anni. Lo ha riferito il portale di informazione “Al Khaleej Online”, citando le dichiarazioni di Al Jadaan durante il suo intervento al Consiglio economico e sociale dei ministri degli Stati arabi, che si è tenuto ieri in preparazione del vertice della Lega araba previsto per il 19 maggio. Al Jadaan ha spiegato che le crisi mondiali degli ultimi anni hanno posto sfide che richiedono un’integrazione tra le strategie degli Stati arabi, soprattutto per quanto concerne la sicurezza alimentare. Molti Paesi arabi, infatti, come ha sottolineato il ministro delle Finanze saudita, hanno registrato una penuria di generi alimentari e di prima necessità, soprattutto dall’inizio del conflitto in Ucraina. Nondimeno, lo scorso anno, tra gli Stati del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto per la capacità di garantire la sicurezza alimentare alle loro popolazioni. Il Qatar e il Kuwait, invece, hanno conquistato rispettivamente il quarto e il quinto posto, mentre il Bahrain si è classificato nono. (Res)