Nuova Zelanda: incendio in un ostello causa almeno sei vittime

- Almeno sei persone hanno perso la vita a causa di un incendio divampato la scorsa notte in un ostello a Wellington, capitale della Nuova Zelanda. Lo ha annunciato il primo ministro neozelandese, Chris Hipkins. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Wellington, Nick Pyatt, 52 persone sono riuscite ad abbandonare l'edificio e sottrarsi alle fiamme, ma i soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca di dispersi. L'ostello, che offre alloggio e servizi di base a basso costo, ospitava persone di diverse età e categorie, inclusi soggetti vulnerabili collocati da agenzie governative. La causa dell'incendio non è stata ancora accertata. Il primo ministro neozelandese ha dichiarato che l'edificio non disponeva di un sistema antincendio centralizzato. (Res)