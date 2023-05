Usa: Russiagate, consigliere speciale accusa Fbi di operazione “non imparziale” contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Durham, il consigliere speciale nominato dall’amministrazione Trump per avviare una controinchiesta sulle indagini del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in merito al Russiagate, lo scandalo relativo alle presunte ingerenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016, ha pubblicato un rapporto in cui accusa l’agenzia di “gravi mancanze in termini di rigore analitico”. Nel rapporto di 306 pagine pubblicato oggi, in cui viene esaminata l’indagine condotta dal Fbi sulle presunte collusioni tra Mosca e la campagna elettorale di Trump, non sono incluse rivelazioni particolari in merito a come l’agenzia ha condotto le indagini durante la cosiddetta operazione “Crossfire Hurricane”. Il documento si limita ad esporre nuovamente alcuni difetti già noti che hanno caratterizzato le indagini e l’inchiesta sul Russiagate, concludendo che l’approccio dell’agenzia non sarebbe stato imparziale. “Durante l’operazione, le autorità hanno deliberatamente ignorato fatti e circostanze che erano inconsistenti con le accuse di collusione tra l’ex presidente Donald Trump, il suo staff elettorale e la Federazione Russa”, ha scritto Durham. (Was)