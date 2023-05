Usa: dipartimento della Giustizia annuncia arresto di un agente del governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo residente in Massachusetts è stato arrestato la settimana scorsa per avere agito come agente per conto della Cina negli Stati Uniti, senza effettuare le dovute segnalazioni alle autorità federali. Il 63enne Litang Liang, si legge in una nota del dipartimento della Giustizia, è stato accusato di avere agito come agente straniero senza informare le autorità competenti. Sull’uomo, residente a Brighton, pende anche un secondo capo d’accusa per cospirazione. “Non tollereremo alcun tentativo di interferire con le attività degli Stati Uniti da parte del governo cinese”, ha commentato l’assistente del procuratore generale Usa per la sicurezza nazionale, Matthew Olsen, aggiungendo che Liang avrebbe inviato alla Cina informazioni su cittadini Usa residenti nell’area di Boston, tra cui organizzazioni e dissidenti “non graditi” al governo di Pechino. L’uomo avrebbe anche contribuito ad organizzare una protesta contro alcuni dissidenti pro-democrazia; inviato ad agenti del governo cinese foto e informazioni su una serie di dissidenti politici; e inviato a Pechino i nomi di possibili persone da reclutare come agenti. (Was)