Brasile: due casi di influenza aviaria, governo dichiara stato di allerta sanitaria (2)

- "Gli animali infetti non fanno parte del sistema industriale alimentare brasiliano (pollame e uova disponibili nei supermercati) e la sicurezza alimentare per la popolazione non è a rischio", ha riferito l'Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa). I due casi non influiscono sullo status del Brasile come Paese libero dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap) e gli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Whoa) non dovrebbero imporre divieti al commercio internazionale di prodotti avicoli brasiliani. L'influenza aviaria è considerata una malattia virale altamente contagiosa che colpisce uccelli selvatici e domestici. Attualmente, il mondo sta vivendo la più grande pandemia di influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap) e la maggior parte dei casi è legata al contatto di uccelli selvatici migratori con uccelli selvatici di sussistenza, di produzione o locali, sottolinea il ministero dell'agricoltura. (Brb)