Usa: mandato di comparizione a Elon Musk nel quadro delle indagini su Jeffrey Epstein

- Le autorità delle Isole Vergini statunitensi hanno emesso un mandato di comparizione nei confronti di Elon Musk, chiedendo di ottenere una serie di documenti nel quadro della causa avviata nei confronti della banca JpMorgan Chase, relativamente alle attività di traffico sessuale condotte da Jeffrey Epstein, imprenditore morto in circostanze sospette a New York il 10 agosto del 2019, dopo essere stato arrestato. Stando agli atti giudiziari, le autorità delle Isole Vergini statunitensi hanno tentato più volte di consegnare a Musk il mandato di comparizione emesso il 28 aprile scorso, senza successo. L’accusa sospetterebbe che Epstein “potrebbe aver tentato di presentare” il fondatore di Tesla alla banca, come possibile cliente. Il mandato di comparizione, consegnato al giudice Jed Rakoff di Manhattan, chiede a Musk di consegnare tutta la documentazione relativa alle interlocuzioni avvenute tra lui, Epstein e i rappresentanti della banca. (Was)